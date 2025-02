70-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg vermisst

Seit Samstag, 15. Februar, wird Georg Wirnharter aus Stadtbergen vermisst. Der Mann hielt sich zuletzt am Freitag gegen 11.30 Uhr in Stadtbergen auf. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Wirnharter in hilfloser Lage befindet.

70-Jähriger aus Stadtbergen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Georg Wirnharter ist 1,80 m, schlank, trägt einen knielangen dunkelgrüner Mantel, graue Wanderstiefel, eine dunkelblaue Schirmmütze (wie auf dem Foto) und vermutlich eine braune Hose.

Hinweise zum Verbleib von Herrn Wirnharter, Georg, dem Verschwinden oder Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer: 0821/323-2610, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

