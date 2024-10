26-Jähriger bei Parfum-Diebstahl in Drogeriemarkt erwischt

Ein 26-jähriger Mann versuchte am Donnerstag ein Parfum in einem Drogeriemarkt in der Benzstraße in Stadtbergen zu stehlen. Gegen 19 Uhr beobachteten Mitarbeiter ihn dabei, wie er versuchte das Parfum zu entwenden. Daraufhin sprachen sie den Mann an und verständigten die Polizei. Die Beamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung und nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Ladendiebstahls gegen den 26-Jährigen. (diba)

Parfum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogeriemarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis