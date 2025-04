Frau bekommt Brief mit Verunglimpfungen

Eine Anwohnerin der Bahnhofstraße teilte am Montag bei der Polizei Zusmarshausen mit, dass bei ihr ein verdächtiger, handgeschriebener Brief eingeworfen wurde. Darin wurde ein Mann aus dem westlichen Landkreis verunglimpft. Da die Empfängerin des Briefes den Mann nicht kannte, verständigte sie die Polizei. Diese ermittelte schnell die Verfasserin des Briefes, da sie der Polizei bekannt ist. Es gab laut Polizei in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle, die angezeigt wurden. Es ist derzeit nicht bekannt, ob gleichartige Briefe bei weiteren Personen in Dinkelscherben und Umgebung eingeworfen wurden. (kar)

