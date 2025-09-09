Landratsamt Augsburg übernimmt fünf Auszubildende ins Berufsleben

Ein erster bedeutender Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn liegt hinter fünf Auszubildenden des Landratsamts Augsburg: Sie haben ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gratulierten Landrat Martin Sailer, die Ausbildungsleiterinnen Anna Thalhofer und Sarah Wirth sowie der Personalratsvorsitzende Thomas Huber und die zuständige Geschäftsbereichsleiterin Melanie Fichtl den Absolventen.

Lob für gezeigte Leistungen

Sailer und Thalhofer fanden lobende Worte für die Leistungen der jungen Leute in den vergangenen drei Jahren. „Sie waren geprägt von Lernen, Wachsen und vielen Herausforderungen – umso mehr freut es uns, dass Sie diesen Weg so erfolgreich gegangen sind“, sagte die Ausbildungsleiterin.

Die frisch ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten werden künftig in verschiedenen Bereichen des Landratsamts tätig sein: Maximilian Herrmann unterstützt den Fachbereich Bauleitplanung und Bauordnung, Julia Hilgart arbeitet in der Zweiggeschäftsstelle des Jobcenters in Schwabmünchen, Julia Stehle verstärkt den Bereich Wasserrecht und Anna Wiedemann ist künftig im Bereich Soziale Leistungen tätig.

Dennis Kratzenberger unterstützt die nächsten Wochen noch die Zulassungsbehörde, ehe er ab dem 1. Oktober sein duales Studium zum Diplom-Verwaltungswirt beginnt und damit dem Landratsamt weiter treu bleibt. Über ihn sagte Sailer: „Für uns ist das eine kleine Premiere, dass ein Auszubildender direkt im Anschluss an seine Ausbildung sein Studium bei uns absolviert.“ (AZ)

