Familie mit zwei schwerbehinderten Kindern: „Wir haben schwere Zeiten hinter uns“

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Schulanfang. Dann gehen die Zwillinge von Lucia und Sascha Cantatore aus Langweid in die zweite Klasse. Aber nicht in eine normale Grundschule; Philipp und Aurora sind schwerbehindert. Um den Alltag mit ihren beiden „Mäusen“, wie die Mutter ihre Kinder liebevoll nennt, bewältigen zu können, hat sie nun eine Spendenaktion im Internet gestartet. Denn mit zunehmendem Alter von Philipp und Aurora ergeben sich weitere Probleme.

Die Familie aus Langweid braucht Hilfe

Lucia Cantatore hatte die Zwillinge im Januar 2017 zur Welt gebracht. Doch Philipp und Aurora kamen 15 Wochen zu früh und hatten gerade mal 640 und 580 Gramm Gewicht. Philipp erlitt Hirnblutungen und sei deswegen sowohl körperlich als auch geistig sehr eingeschränkt. Er könne weder laufen, sitzen, krabbeln noch selbstständig essen und wird über eine Magensonde ernährt. In seinem Kopf hat er eine Shuntanlage, über die Hirnwasser abfließen kann. Durch die körperlichen Einschränkungen ist er vollständig aúf den Rollstuhl angewiesen. Der Bub leide zudem an epileptischen Anfällen und müsse daher täglich Medikamente einnehmen. Demnächst wird er wieder operiert; in seine Hüfte kommen neue Schrauben, weil der Bub inzwischen so gewachsen ist. Dennoch sei ihr Sohn ein fröhliches und freundliches Kind. „Er liebt Musik und freut sich über jede Interaktion mit Kindern und Erwachsenen“, erzählt seine Mutter. „Mit Frauen kann er schon ordentlich flirten. Ein kleiner Charmeur eben.“

Icon vergrößern Die beiden Zwillinge Philipp und Lucia Cantatore aus Langweid sind schwerbehindert. Das stellt ihre Eltern vor viele Herausforderungen. Die Mutter hat nun eine Spendenaktion im Internet gestartet. Foto: Cantatore Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die beiden Zwillinge Philipp und Lucia Cantatore aus Langweid sind schwerbehindert. Das stellt ihre Eltern vor viele Herausforderungen. Die Mutter hat nun eine Spendenaktion im Internet gestartet. Foto: Cantatore

Auch Aurora sei ein liebes, aufgewecktes und höfliches Kind. Aber da sie nach ihrer Geburt monatelang nicht selbständig atmen konnte, erlitt sie eine schwere Lungenentzündung. Das Mädchen sieht nur noch auf einem Auge zu sechs Prozent und werde irgendwann komplett erblinden. Zudem leide sie unter frühkindlichem Autismus. Soziale Interaktionen mit Kindern fallen ihr schwer. Dennoch sei sie „die kleine Prinzessin der Familie“, die jeden Tag Kleider trage. Und seit sie mit viereinhalb Jahren zu sprechen begann, plappert sie auch gerne mit ihren Eltern. Doch wie bewältigen sie den Alltag?

Das Langweider Paar schafft sich Freizeiten

„Mein Mann und ich unternehmen viel getrennt - aber wir sind ein starkes Team“, erklärt Lucia Cantatore. So war sie in den Ferien eine Woche mit ihrer Tochter in Italien, während Vater und Sohn, Sascha Cantatore mit Philipp, etwas anderes unternahmen. Die Behinderung der beiden Kinder sei eine große Belastung für die Beziehung. „Wir haben schwere Zeiten hinter uns. Aber man arbeitet an sich selbst und findet dann Lösungen.“ So kann ihr Mann nach seinem Vollzeitjob am Feierabend tauchen oder ins Fitnessstudio, und sie selbst genieße Mittwoch ihren Mädelsabend mit Freundinnen und Cousinen. „ So bekommt jeder seine Freizeit - wenn es sich einrichten lässt“, sagt die 36-Jährige. Das sei wichtig, sonst würden Familie und Beziehung nur Arbeit bedeuten - und die Kinder gehen immer vor.

Icon vergrößern Die Zwillinge Philipp und Aurora Cantatore aus Langweid besuchen ab September die zweite Klasse einer Augsburger Förderschule. Beide sind schwerbehindert. Foto: Cantatore Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Zwillinge Philipp und Aurora Cantatore aus Langweid besuchen ab September die zweite Klasse einer Augsburger Förderschule. Beide sind schwerbehindert. Foto: Cantatore

Für Philipp sei Zuhause schon viel barrierefrei umgebaut worden, etwa das Bad oder die Terrasse. Damit er immer dabei sein könne. Er und seine Schwester kommen jetzt in die zweite Klasse der Rudolf-Steiner-Förderschule in Augsburg. Morgens werden die Kinder dann jeden Tag abgeholt. Um aber mit der Familie etwas unternehmen zu können, oder den Jungen für die Voruntersuchungen und seine OP ins Krankenhaus zu bekommen, braucht die Familie ein Auto mit Rampe. Denn zum Heben sei der Bub samt Rollstuhl inzwischen zu schwer. Auch für einen Rehabuggy für den Buben bezahle die Krankenkasse nicht. Deswegen hat die Familie die Spendenaktion gestartet. Wer sich beteiligen möchte, kann das unter dieser Adresse tun.