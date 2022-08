Die Bahn-Baustelle in Langweid im Zeitraffer-Video

Auf der Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth ist die Großbaustelle in vollem Gang. Das Video der Bauarbeiten in den ersten zwölf Stunden sehen Sie hier im Schnelldurchlauf.

Seit Freitagabend fahren keine Züge mehr zwischen Augsburg und Donauwörth. Grund dafür ist die Baustelle am Bahnhof Langweid. Dort wird ein neuer Personentunnel unter den Gleisen eingeschoben. Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten begannen am Freitag um 21 Uhr. Zunächst wurden die Stromversorgung der elektrischen Oberleitungen gestoppt und sie wurden geerdet. Anschließend nahmen die Bauarbeiter Gleise auf rund 25 Metern aus dem Schotterbett. In unserem Video können Sie die Bauarbeiten der ersten zwölf Stunden beobachten - im Schnelldurchlauf von nur einer Minute und 30 Sekunden.