Ferienbetreuung des Kreisjugendrings wird zum Hit

Mit insgesamt 56 angemeldeten Kindern war die Ferienbetreuung des Kreisjugendrings (KJR) im Landratsamt Augsburg ein voller Erfolg – und übertraf die Erwartungen deutlich. An einem der Tage waren 48 Kinder gleichzeitig vor Ort, sonst pendelte sich die Teilnehmerzahl bei 30 Kindern ein. Nach KJR-Angaben habe man im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Zuwachs an Teilnehmenden verzeichnet. Fünf Mitarbeitende waren mit der Planung, Organisation und täglichen Umsetzung der Ferienbetreuung betraut.

Abwechslungsreiches Programm

Das abwechslungsreiche Programm bot für jedes Kind etwas. Beim kreativen Basteln entstanden bunte Taschen, lustige Pfeifenputzer-Figuren und sogar kleine Musikinstrumente. Für Begeisterung sorgten die Ausflüge, darunter ein spannender Besuch im Zoo sowie Streifzüge durch den Siebentischwald und in den Wittelsbacher Park. Ein Höhepunkt war das gemeinsame Pizzaessen mit Landrat Martin Sailer, der sich viel Zeit für Gespräche mit den Kindern nahm.

Logistische Herausforderung

Trotz des gelungenen Ablaufs zeigte sich, dass bei einer so hohen Kinderzahl die räumliche Aufteilung im Landratsamt – mit teils weit auseinanderliegenden Räumen – eine logistische Herausforderung darstellte. Für die Zukunft will der Landrat daher mögliche Optimierungen prüfen. Insgesamt zieht er aber eine durchweg positive Bilanz: „Die strahlenden Gesichter der Kinder und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, wie wichtig und wertvoll solche Betreuungsangebote sind – nicht nur zur Entlastung unserer Mitarbeitenden, sondern auch als bereicherndes Ferienerlebnis für die Kinder.“ (AZ)

