Zwischen Augsburg und Meitingen fallen wieder Züge aus

Starke Nerven brauchen Zuggäste wieder auf der Strecke zwischen Augsburg und Meitingen. Ab Montag, 6. Oktober, bis zum 17. Oktober fallen unter der Woche zahlreiche Züge aus. Grund ist eine Streckensperrung der DB InfraGo.

Baustelle am Meitinger Bahnhof ab 9. Oktober

Wie die DB-Tochter mitteilte, führt sie vom 9. Oktober bis zum 16. November am Meitinger Bahnhof Bauarbeiten durch. Dabei werden vorhandene Weichen erneuert. Die Arbeiten werden ganztägig, auch an Sonntagen und nachts durchgeführt.

Diese Züge zwischen Meitingen und Augsburg fallen aus

Parallel dazu entfallen laut Arverio vom 6. bis zum 17. Oktober werktags jeweils die Züge ab 8.33 Uhr/9.35/10.33/11.33/12.34/13.34 und 14.34 von Augsburg nach Meitingen und von dort die Züge ab 9.02 Uhr/10.02/11.02/12.02/13.02/14.02/15.02 in Richtung Augsburg. Alle anderen Zugverbindungen auf der Strecke fahren dennoch. Wegen der Baumaßnahme verkehren laut Arverio zwar weniger Züge. Der Verkehr sei aber in ausgedünnter Form gewährleistet. (corh)