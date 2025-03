Diese Aktionen sind am Wochenende im Landkreis Augsburg geboten

Eines steht fest: Nach dem Vorfrühling am vergangenen Wochenende wird es in den nächsten Tagen wieder derart ungemütlich, dass Freizeitaktivitäten in Innenräumen keine ganz schlechte Idee sein dürften. Eine Auswahl an Terminen hat die Redaktion hier für die Leserinnen und Leser im Landkreis Augsburg zusammengetragen.

Theater und Tanz Wie wäre es da mit Theater? In der Sporthalle Erlingen wird Freitag und Samstag, jeweils um 19.30 Uhr, das Stück „Ohne Kies wird‘s mies“ gezeigt. In Neusäß in der Stadthalle steht am Samstag Musiktheater für Kinder auf dem Programm. „Eule findet den Beat - mit Gefühl“ eignet sich für Kinder zwischen vier und zehn Jahren und ihre Familien. Beginn ist um 17 Uhr. Musikkabarett gibt es Graben im Kulturzentrum, Via-Claudia-Weg 4, am Sonntag um 19 Uhr, von und mit Juliane Braun und Pianistin Nicole Winter unter dem Titel „Sinn und Sinnlichkeit 50+“. Wer lieber selbst aktiv werden möchte, hat dazu im Tanzsportzentrum in der Benzstraße 3a in Neusäß die Möglichkeit. Dort gibt es am Samstag von 17 bis 19 Uhr einen Tag der offenen Tür, ab 19 Uhr folgt dann eine Tanzparty.

Musik Bei trübem Wetter heben schöne Konzerte die Stimmung. Die A-Cappella-Gruppe Cash-n-Go ist am Freitag, ab 19 Uhr in der Immanuelkirche in Diedorf in der Lindenstraße 16a zu Gast. In Stadtbergen tritt am Freitag um 19.30 Uhr das Alexandrina Simeon Quartett im Bürgersaal, Am Hopfengarten 12, auf. Der Titel des Programms ist „Quiet Girl“. In der Wallfahrtskirche Violau ist am Sonntag ab 19 Uhr „MixDur“ zu hören, in Lützelburg im GeNuss Café in der Georgenstraße 15 bieten am Samstag ab 20 Uhr „Two Sharp and friends“ ein Repertoire aus Pop-Songs und Lounge-Klassikern. In der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg (Burgstraße 5), steht am Samstag ab 20 Uhr „Thunderbolt Slim & his Band A Part“ auf der Bühne. Ruhiger wird sicherlich der Auftritt des Chors Vox Augustana (Leitung: Christian Meister) am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in der Schulstraße 2 in Stadtbergen. Geboten werden christliche und jüdische Musik. In der Pfarrkirche St. Georg in Wehringen ist am Sonntag ab 18 Uhr der Gospelchor „The Sweet 60s“ zu hören. In den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen, Töpferstraße 11, ist am Samstag um 20 Uhr, ein Live-Konzert im Bookshop zu hören von den „Young Scots Trad Awards Winner Tour 2025 @ SMÜ, Celtic Folk Konzert“.

Märkte Ist es auch noch kalt, so wird der Frühling gewiss kommen. Doch passen vor allem den Kindern ihre Kleider noch? Nachschub gibt es auf verschiedenen Kinderflohmärkten im Landkreis Augsburg, etwa in Dinkelscherben im Pfarrzentrum (Auer Kirchweg 2a) am Samstag von 14 bis 16 Uhr, in Fischach in der Staudenlandhalle am Sonntag von 14 bis 16 Uhr, in Langweid im Kindergarten Spatzennest (Schulstraße 7a) am Samstag von 10 bis 12 Uhr, in Meitingen in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle (Werner-von-Siemens-Straße 2a) am Samstag von 13 bis 16 Uhr und in Steppach im Pfarrzentrum St. Raphael (Kolpingstraße 10) am Samstag von 14 bis 17 Uhr. Einen Kunsthandwerkermarkt gibt es in der Stadthalle Schwabmünchen am Sonntag von 14 bis 17 Uhr und ein erster Ostermarkt mit Familienflohmarkt steht im Bürgersaal Stadtbergen am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr an. Im Umweltzentrum Kreppen (Augsburger Straße 24) in Diedorf kann man am Samstag von 10 bis 14 Uhr Pflanzen und Saatgut bei einer Börse tauschen. In der Bürgermeiser-Wohlfahrt-Straße in Königsbrunn findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr der Königsmarkt statt. Geschäfte im Marktbereich können von 11 bis 18 Uhr öffnen.

Was sonst noch los ist In Königsbrunn im Bürgerservicezentrum in der Marktstraße 3a öffnet am Freitag ab 19 Uhr die Ausstellung „Königsbrunner Flurkreuze“, die dann bis zum 30. April zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen ist. Der Musikverein Untermeitingen feiert am Samstag ab 19 Uhr im Pfarrsaal sein Starkbierfest. Solch ein Fest gibt es auch in Gersthofen im Gasthof Stern, Kirchplatz 10, am Freitag ab 18 Uhr mit den „Schwobn-Deifi“. Der Hospizdienst Meitingen wandert am Samstag ab 14 Uhr rund sechs Kilometer unter dem Motto „Wandern als Trauerhilfe“. Treffpunkt ist am Bahnhof Nordendorf.