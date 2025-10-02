33 Paare wurden in Violau gesegnet

33 Jubelpaare waren der Einladung des Pfarrverbands Altenmünster-Violau zur Feier ihres Ehejubiläums in die Wallfahrtskirche St. Michael gefolgt. Höhepunkt war die Dankandacht mit Einzelsegnung am Gnadenaltar durch Wallfahrtspfarrer und Dekan Thomas Philipp Pfefferer. Solche Tage sind für Paare ein besonderer Höhepunkt, der dazu dient, die Beziehung zu würdigen und weiter zu festigen. „Bis dass der Tod euch scheidet“ gilt heutzutage immer weniger. Umso schöner ist es für jene, die es wirklich schaffen, die Goldene, die Diamantene oder sogar die Eiserne Hochzeit zu feiern. Das Geheimnis liegt in der ständigen Pflege der Beziehung, sagte Dekan Pfefferer in seiner Dankandacht. „Aufeinander hören und schauen, nachfragen und Geduld haben“, sei wichtig, so Pfefferer und nahm sich bei der Einzelsegnung Zeit für persönliche Gespräche. Paula und Siegfried Nützel haben sich beispielsweise beim Tanzen in Stadtbergen kennengelernt. Sie war bei der Hochzeit 21, er drei Jahre älter. „Es war eine große Hochzeit mit 250 Gästen“, erzählt sie. Trotz der vielen Arbeit und Herausforderungen im Leben haben sie ihre Fröhlichkeit und Liebe behalten. „Wir würden uns heute noch heiraten“, meinen sie und haben noch viel Spaß bei ihren gemeinsamen Reisen.

