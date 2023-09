Violau

Alles neu rund um das "Violauer Däfele"

Plus Viele helfende Hände haben den Platz im Weisinger Forst mit dem Bildstock der Muttergottes neu gestaltet. Jetzt wurde er feierlich eingeweiht.

Als Dieter Erhard, Revierleiter der Bayerischen Staatsforsten, vor 33 Jahren an einer Weggabelung im Weisinger Forst an der mächtigen Fichte ein Holzschild mit der Aufschrift "Wallfahrtsweg" entdeckte, wurde er neugierig. In handgezeichneten Karten aus dem 19. Jahrhundert fand er den Wallfahrtsweg von Dillingen nach Violau skizziert. Oft führten diese querfeldein auf dem kürzesten Weg ans Ziel, erklärte er den vielen Besuchern des Waldgottesdienstes, der anlässlich der Neugestaltung des Platzes an dieser Stelle nun stattfand.

Zur Erinnerung an den Pilgerweg ließ Dieter Erhard 1992 einen Bildstock, versehen mit dem Bildnis der Muttergottes aufstellen, den der Zimmermann Hubert Höchstätter aus einem Eichenstamm gefertigt hatte. Daneben wies ein Holzschild, das "Violauer Däfele" auf das Marterl und den Weg hin. Nachdem vor einigen Jahren der Bildstock beschädigt und das Schild abhandengekommen war, beschlossen die Forstleute, mit der Restaurierung auch den gesamten Platz neu zu gestalten und aufzuwerten. In seiner Ansprache fragte Dieter Erhard jetzt rückblickend: "Was nützen Ideen und Visionen, wenn wir nicht Mitmenschen mit den entsprechenden Geschicken und Begabungen finden, die diese Ideen auch in die Tat umsetzen?" So galt sein Dank Hans Schönthier, der den Bildstock renoviert und die Tafel neu gestaltet hatte.

