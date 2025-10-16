Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Violau: Beim „Singen für Bach“ ist die Welt noch in Ordnung

Violau

Beim „Singen für Bach“ ist die Welt noch in Ordnung

Für den Projektchor nahmen sich sogar Bürgermeister Florian Mair und Dekan Thomas Philipp Pfefferer die Zeit. Drei Monate gingen sie zu den Proben.
Von Benedikt Kretzler
    • |
    • |
    • |
    Damit die Aufführung erfolgreich gelingen konnte, nahmen auch Bürgermeister Florian Mair und Dekan Thomas Philipp Pfefferer drei Monate regelmäßig an den Proben teil.
    Damit die Aufführung erfolgreich gelingen konnte, nahmen auch Bürgermeister Florian Mair und Dekan Thomas Philipp Pfefferer drei Monate regelmäßig an den Proben teil. Foto: Benedikt Kretzler

    Standing Ovations gab es für den Projektchor „Singen für Bach“ in St. Michael in Violau. Unter Leitung von Dagmar Chillagano Busl trugen die Sängerinnen und Sänger die Kompositionen von Bach, Mozart, Mendelssohn und Graap mit hörbarer Begeisterung vor. Selbst der Bürgermeister von Altenmünster, Florian Mair, und Dekan Thomas Philipp Pfefferer sangen mit. Sie hatten drei Monate regelmäßig an den Proben teilgenommen. Choräle wie „Liebster Jesu, wir sind hier“ und „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ erfüllten die Wallfahrtskirche. Dekan Pfefferer bereicherte den Abend mit nachdenklichen Worten, war aber am Ende sichtlich zufrieden: „In unserer Pfarreiengemeinschaft ist die Welt noch in Ordnung. Da treffen sich der Bürgermeister und der Pfarrer mit Bürgern aller Ortsteile, um gemeinsam zu singen.“         

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden