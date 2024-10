„Eine solch harmonische Zusammenführung bräuchten wir öfter in der Welt“

Mit Worten wie „toll“, „phantastisch“, „himmlisch“ und „wunderbar“ auf den Lippen verließen die Besucherinnen und Besucher die Wallfahrtskirche St. Michael in Violau. Zuvor hatten sie, nach der Aufführung des alpenländischen Marien-Oratoriums mit Hans Berger und seinem Ensemble und dem Wallfahrtschor Violau, ihrer Begeisterung in minutenlangen Standing Ovations Luft gemacht. Schon mit den ersten Tönen von Harfe, Zither und Hackbrett hatte das bekannte Ensemble die Gäste beeindruckt. Es war kein Husten und kein Räuspern zu hören, obwohl das Gotteshaus bis auf den letzten Platz besetzt war.

Mancher Besucher genoss mit geschlossenen Augen die Klänge, als Theresa Förg ihre Harfe erklingen ließ. Auch Violine, Klarinette, Alt-Flöte, Trompete, Bass und Flöte erfüllten das altehrwürdige Gotteshaus mit wunderbaren Melodien. Besondere Fähigkeiten bewies Berger, als er seine Musiker und den Chor der Wallfahrtskirche Violau, die sich vorher noch nie begegnet waren, innerhalb weniger Stunden zu einem einzigen Klangkörper zusammenführte. Die Chormitglieder waren fasziniert von Bergers Ruhe und Humor. Und er selbst war begeistert von den Sängerinnen und Sängern des Wallfahrtschores, die unter der Leitung von Mariella Obermeir in beeindruckender Weise seine Kompositionen wiedergaben. Berger hat mit seinem Marien-Oratorium das Leben der Mutter Jesu Christi, von ihrer Geburt bis zur Aufnahme Mariens in den Himmel, musikalisch nacherzählt. Ein Höhepunkt war das strahlende Gloria, das zur Geburt Christi erklang.

Hans Berger ist einer der erfolgreichsten Komponisten der Bayerischen Volksmusik-Szene. Mit seinem Ensemble ist er durch CD-Veröffentlichungen sowie Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen und zahlreiche Konzerte bekannt geworden. Er übernahm die musikalische Gestaltung bereits einiger Feierlichkeiten der Bayerischen Staatsregierung. Berger hat zahlreiche Ehrungen erhalten, darunter auch den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer, der selbst im Chor mitmachte, und der Hans Berger schon im Bayerischen Fernsehen bewundern konnte, war überglücklich, dass ein Team seines Pfarrgemeinderates diesen Ausnahmekünstler für einen Auftritt in seiner Kirche gewinnen konnte. Fasziniert war er, wie Berger seine Musiker und den Chor in so kurzer Zeit zu perfekter Harmonie zusammenführte: „Eine solch harmonische Zusammenführung bräuchten wir öfter in der Welt. Jedem Mitwirkenden sah man die Freude an, mit der gemeinsam musiziert wurde “. Beneditk Kretzler