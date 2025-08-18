Violau begrüßt zu Mariä Himmelfahrt viele Gläubige

Wallfahrtspfarrer und Dekan Thomas Pfeffer hat zu Mariä Himmelfahrt in der voll besetzten Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Michael in Violau Festgottesdienst gehalten. In seiner Ansprache erinnerte er, dass Jesus, der Sohn, Gottesmutter Maria in den Himmel aufgenommen hat.

Er drückte seine Freude über die große Zahl der Anwesenden aus und bezeichnete sie als Schauende, Glaubende und Hoffende. Die übervolle Wallfahrtskirche an diesem Marienfest zeige, dass Maria weiterhin verehrt wird.

Auf die Heilkräuter und Blumen als Zeichen für die Bitte um Gesundheit und Heil ging der Geistliche ausführlich ein. Nachdem Pfeffer die Gottesdienstbesucher und die Kräuter gesegnet hatte , bedankte sich beim Frauenbund für das Buschenbinden. (fmi).

