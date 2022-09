Violau/Gersthofen

vor 38 Min.

Bezirksjugendorchester büffelt für seine Geburtstagsgala in Gersthofen

Das ASM-Bezirksjugenorchester unter Leitung von Philipp Kufner (rechts) ist ein stattlicher Klangkörper. Es probt in Violau für sein Galakonzert in Gersthofen.

Plus Seine Musiker stammen aus dem gesamten Landkreis. Heuer wird das Bezirksjugendorchester zehn Jahre alt. Doch vor der Gala am Samstag in Gersthofen wird noch geprobt.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Sein zehnjähriges Bestehen feiert das Bezirksjugendorchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM), Bezirk 15. Seine jungen Musikerinnen und Musiker kommen aus Kapellen des gesamten Augsburger Lands. Ebenfalls ein Jahrzehnt ist Philipp Kufner der Dirigent des Klangkörpers. Am Samstag, 10. September, ab 19 Uhr präsentieren sich das „große“ und das Nachwuchsorchester bei einer großen Gala in der Stadthalle Gersthofen. Doch bis dahin wird noch eifrig am Spiel gefeilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen