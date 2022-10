Violau

vor 19 Min.

In Violau werden Kurse für Waldbaden angeboten

"Mit allen Sinnen eintauchen in die Waldatmosphäre", war eine der vielen Aufgaben beim Vhs-Kurs Waldbaden in Violau.

Plus Energietanken mal anders: Der Trend des Waldbadens ist im Augsburger Land angekommen. Was es dabei rund um Violau zu erleben gibt.

Von Josef Thiergärtner Artikel anhören Shape

Samstag ist Badetag, hieß es oft in den 60er- oder 70er-Jahren. Damals unterzogen sich die Familienmitglieder in der einmal gefüllten Badewanne in einer festgelegten Reihenfolge der körperlichen Reinigung. In der heutigen Welt versteht man unter dem Begriff "Baden" vor allem Erlebnis, Wohlfühlen und Entspannung. Diese Ziele finden sich auch in den Umschreibungen des neuen Wellnesstrends, dem Waldbaden, wieder. Die Leiterin der Volkshochschule Altenmünster, Ina Kinauer, hat diesen Trend erkannt und dafür einen Kurs angeboten. Noch sind solche Kurse rar. Die Teilnehmer kamen von weit her, um bei einem Waldspaziergang rund um Violau, auf besondere Art Energie zu tanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen