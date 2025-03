„Kia orana!“ hieß es am Weltgebetstag der Frauen in Violau

Jedes Jahr findet Anfang März im Pfarrsaal in Violau eine ganz besondere Veranstaltung statt: Der Weltgebetstag der Frauen. Heuer stammte die Gebetsordnung von den Cook-Inseln. Das engagierte Vorbereitungsteam um Irene Skarke präsentierte mit Gebeten und Infos aus und von diesem kleinen Paradies im Südpazifik, das rund 3000 Kilometer von Neuseeland entfernt liegt, eine eindrucksvolle Andacht. Die Singgruppe Heischniggl studierte begeistert und äußerst gelungen die dafür zusammengestellten Lieder ein, teilweise im Dialekt der Maori. Mit „Kia orana!“ begrüßten sie das Publikum. Es bedeutet nicht einfach nur Hallo, sondern „Ich wünsche Dir, dass Du lange und gut lebst, dass Du leuchtest wie die Sonne und mit den Wellen tanzt.“ Am Ende übertrafen sich wieder die fleißigen Damen der Frauengruppe St. Elisabeth mit einem köstlichen Buffet. An Spenden, mit denen weltweit über 100 Partnerorganisationen unterstützt werden, die Frauen und Kinder stärken, kamen stolze 356 Euro zusammen. Der nächste Weltgebetstag steht am Freitag, 6. März 2026, unter dem Motto „I will give you rest: come“ und bringt das Land Nigeria den Frauen näher.

