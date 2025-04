Schreiner und Zimmerleute pilgern nach Violau

Bei der diesjährigen 23. Wallfahrt der Schreiner und Zimmerleute waren viele mit ihren Innungsfahnen zur Muttergottes nach Violau gekommen. Wallfahrtspfarrer und Dekan Thomas Pfefferer erinnerte beim Gottesdienst in St. Michael an den heiligen Josef, den Innungspatron, der von der Pike auf das Zimmerer-Handwerk erlernt hatte und insofern ein Kollege der heutigen „Zunft“ war. Dabei appellierte der Geistliche an die Jugendlichen, bei ihrer Berufswahl das Handwerk und dabei vor allem die Holzberufe nicht zu übersehen. Organist Johann Mayer verschönerte die Feier musikalisch, die Gottesdienstbesucher sangen kräftig mit.

