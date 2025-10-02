Stimmgewaltige und stimmungsvolle Patroziniumfeier in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau

Bei der Patroziniumfeier in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau sorgte der Wallfahrtschor für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger zeigten unter der Leitung von Mariella Obermeir, dass auch ein kleiner Chor im Violauer Gotteshaus raumfüllend klingen kann. Pfarrer Thomas Philipp Pfefferer sprach vom Erzengel Michael, der uns heute noch als Vorbild dienen kann. Die verschiedenen Gruppen der Pfarrei trugen ihre Fürbitten vor. Der Violauer Wallfahrtschor sucht momentan Verstärkung. Wer Interesse hat, kann direkt zu den Chorproben kommen. Sie finden jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr statt.

