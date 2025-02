Stimmgewaltiger Abschied von der Weihnachtszeit

Am Tag „Darstellung des Herrn“, auch „Lichtmess“ genannt, endete in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau die Weihnachtszeit mit einem stimmgewaltigen Konzert der Sopranistinnen Brigitte und Anna-Maria Thoma. Brigitte Thoma ist Preisträgerin zahlreicher bedeutender Wettbewerbe und bekannt durch ihre Theater-Engagements in Passau, Coburg, Osnabrück und Kiel. Anna-Maria Thoma wurde mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet und ist in der Musikwelt durch die Titelpartie in der Oper „Salome“ von Antoine Mariotte bekannt.

In Violau begeisterten die beiden Sängerinnen mit Musikstücken unter anderem von Mendelsohn, Max Rieger, Robert Stolz und Josef Rheinberger. Musikalisch wurden dabei ihre Zuhörerinnen und Zuhörer nach Tirol, ins spanische Baskenland und ins Elsass entführt. Matthias Hammerschnitt, ehemaliger Kapellmeister am Landestheater Coburg und welterfahren durch Arrangements in Rio de Janeiro, Straßburg, Baden-Baden, Dresden und Mulhouse, begleitete die beiden am Piano – allein das war schon einen Besuch wert. Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer sorgte mit seinem leidenschaftlich vorgetragenen Orgelspiel für ein weiteres musikalisches Highlight. Die Gäste dankten es mit minutenlangem Standing Ovations und wurden dafür mit mehreren Zugaben belohnt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.