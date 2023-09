Violau

vor 16 Min.

Was bleibt nach 40 Jahren im Bruder-Klaus-Heim, Christoph Mayer?

Plus Der Leiter der Einrichtung in Violau geht in Rente. Woran er gerne zurückdenkt - und warum er dem Ende nicht wehmütig entgegenblickt.

Von Jonathan Lyne

Schon als Zwölfjähriger habe er gesagt, dass er das Bruder-Klaus-Heim in Violau mal leiten würde, erzählt Christoph Mayer. Damals führten seine Eltern die Einrichtung. Mayer ließ seinen Worten Taten folgen. Knapp 40 Jahre arbeitete er in dem Heim, davon fast 30 Jahre als Leiter. Nun geht der 66-Jährige zum Jahresende in Rente - nachdem er in dem Heim aufgewachsen ist, dort Jahrzehnte lang gearbeitet und gelebt hat.

Was macht das Bruder-Klaus-Heim besonders? Für Mayer sind es vor allem drei Dinge: "Ruhe, Freiheit und Geborgenheit." Diese Begriffe fallen immer wieder. Wegen der guten WLAN-Verbindung kommen die Gäste sicher nicht - es gibt nämlich keine. Der Handyempfang sei schlecht, sagt Mayer im Gespräch vor dem Gebäude. Im ersten Stock öffnet sich ein Fenster, ein Schüler hält sein Smartphone in die Luft: "Wir suchen Empfang." Mayer ruft: "Ihr müsst es hochwerfen, zum Absenden reicht's."

