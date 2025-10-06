„Magpie Alley“ gastiert beim Diedorfer Musikherbst

Der Diedorfer Muskiherbst startet mit einem Auftritt der Vocal Band „Magpie Alley“. Die sechs Musikerinnen und Musiker haben dafür neben den eigens geschriebenen Arrangements vor allem eins im Gepäck: ihre unvergleichlichen Stimmen.

So findet ihr A-cappella-Sound aus Augsburg immer mehr Fans. Gemeinsam covern sie aktuelle deutsch- und englischsprachige Hits sowie bekannte Klassiker, heben aber auch weniger bekannte musikalische Schätze. In ihren Shows prallen Pop, Soul und Jazz in einer harmonischen Mischung aufeinander, die immer wieder auch durch neue Highlights ergänzt wird. Auf der Bühne steht nicht die große Show im Fokus, sondern vor allem die Musik. Abräumen konnten sie damit bereits beim internationalen A-cappella-Wettbewerb vokal.total in Graz, wo sie neben einer Bronze- und einer Goldmedaille auch zwei Publikumspreise ergattert haben.

Das Konzert von findet am Sonntag, 12. Oktober, um 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Diedorf statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Nach den Erfahrungen der letzten Konzerte wird mit einem großen Ansturm gerechnet. Der Veranstalter rät, rechtzeitig da zu sein. Mehr Infos zur Band unter https://magpiealley.de online.

Die nächsten Termine beim Diedorfer Musikherbst

Alle Konzerte des Diedorfer Musikherbst finden jeweils um 19 Uhr in der Immanuelkirche Diedorf (Lindenstraße 20) statt. Weitere Termine: American Country Music mit Tex Warner am Sonntag, 26. Oktober; VallesantaCorde am Sonntag, 9. November; Pascal Blenke & Band am Freitag, 21. November; Irene Sperr & Band am Freitag, 12. Dezember. (AZ)

