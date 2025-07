Uli-Wieland-Mittelschule feiert "Fest der Kulturen"

Icon Vergrößern Beim Mitmachtanz des Griechischen Vereins aus Senden konnte die griechische Kultur hautnah erlebt werden. Foto: Elternbeirat Uli-Wieland-Mittelschule Vöhringen Icon Schließen Schließen Beim Mitmachtanz des Griechischen Vereins aus Senden konnte die griechische Kultur hautnah erlebt werden. Foto: Elternbeirat Uli-Wieland-Mittelschule Vöhringen

Kürzlich fand in der Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen das erste „Fest der Kulturen“ statt. In diesem Schuljahr kommen die Schülerinnen und Schüler aus 23 unterschiedlichen Herkunftsländern. Was essen die Menschen in Finnland, gibt es dort Wikinger-Spiele? Wie wird in Bangladesch gekocht? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Ungarn? Zehn Länder wurden in der Aula präsentiert. In den Monaten davor wurde gebastelt, gebaut, gebacken und getextet - und das hat sich gelohnt. Das Fest fand bei den zahlreichen Besuchern sehr guten Anklang. Zu traditionellen Tänzen des Griechischen Vereins aus Senden und des Heimat- und Volkstrachtenvereins D’Illertaler aus Vöhringen wurde getanzt. Das Theater Luftschloss aus Neu-Ulm umrahmte das Fest mit mehreren Mitmachaktionen. Der Elternbeirat hat das Fest zusammen mit dem Förderverein und der Schulleitung organisiert.

