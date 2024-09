Angebrannte Speisen führen zu Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag zu einem Einsatz in den Neusässer Ortsteil Vogelsang aus. Dort stieg aus einem Haus Rauch auf, berichtet der Kommandant der Diedorfer Wehr unserer Redaktion. Die gegen 14.45 alarmierte Wehr hatte die Lage aber zum Glück schnell unter Kontrolle. Wie sich herausstellte, sorgten angebrannte Speisen für den Rauch. So konnte der Einsatz in der Steppacher Straße schnell beendet werden, berichtet der Kommandant. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus Diedorf auch die Wehren aus Anhausen und Willishausen. (kinp)

