Couragierte Zeugin schlägt in Vogelsang zwei Diebe in die Flucht

Zwei Männer versuchen in Vogelsang eine Werkzeugkiste aufzubrechen. Dabei werden sie jedoch von einer aufmerksamen Frau beobachtet.

Eine couragierte Zeugin hat am Sonntag in Vogelsang einen Diebstahl verhindern können. Die Frau beobachtete um, 15.50 Uhr, wie sich zwei junge Männer auf dem Gelände einer Firma an der Gessertshauser Straße herumtrieben.

Schließlich bemerkte sie, wie die beiden auf die Ladefläche eines Fahrzeuges kletterten. Dort stand eine Metallbox, in der sich Werkzeug befand. Als die Männer versuchten, diese aufzuhebeln, sprach die Frau die beiden laut Polizei einfach an. Daraufhin ergriffen sie sofort die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos. An der Box entstand dank des Eingreifens der Frau nur ein geringer Schaden. (thia)