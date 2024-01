Vogelsang

Glatteis: Autofahrerin kommt bei Vogelsang von der Straße ab

Wegen Glatteis kam es am Montag zu einem Unfall in Vogelsang, berichtet die Polizei.

Auf glatter Straße verliert eine Autofahrerin am Montag die Kontrolle über ihr Auto. Das rutscht in einen Zaun am Wegesrand, berichtet die Polizei.

Zu einem Unfall wegen Glatteis ist es am Montag auf der Ulmer Landstraße im Neusässer Ortsteil Vogelsang gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor eine 36-Jährige auf der glatten Straße die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto rutschte nach rechts von der Fahrbahn und krachte gegen einen Zaun am Wegrand. Verletzt wurde dabei niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 6500 Euro. (kinp)

