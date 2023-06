Vollsperrung der B300 in Lettenbach in diesem Sommer

Im August wird die Fahrbahn der Bundesstraße erneuert. Das führt zu hohen Belastungen.

Starke Nerven werden Autopendlerinnen und -pendler, aber auch Anliegerinnen und Anlieger der Neusässer und Diedorfer Orts- und Stadtteile Vogelsang und Lettenbach in diesem Sommer wieder brauchen. Wegen dringend notwendiger Sanierungsabeiten an der Bundesstraße 300 wird ab 21. August drei Wochen lang zwischen der Abzweigung nach Zusmarshausen und dem Ortseingang Diedorf in drei Bauabschnitten gearbeitet. Der Abschnitt wird deshalb drei Wochen lang komplett gesperrt.

Schon rund zehn Jahre ist es her, dass die B300 immer wieder abschnittsweise während der Sommerferien gesperrt und erneuert wurde. Im einen Jahr war es die Ortsdurchfahrt von Diedorf, dann jene von Gessertshausen oder Ustersbach sowie die B300 am Sansberg sowie zuletzt der Abschnitt zwischen Diedorf und Gessertshausen. Nun sind die rund 1,3 Kilometer entlang von Vogelsang und Lettenbach an der Reihe. Die Baumaßnahme wird vom Staatlichen Bauamt mit 600.000 Euro veranschlagt.

Eine stark befahrene Straße muss etwa alle 20 Jahre erneuert werden

Weil die B300 einerseits an dieser Stelle durch das schmale Schmuttertal führt und andererseits täglich von mehreren Zehntausend Fahrzeugen durchquert wird, war es bei den Sperrungen in den vergangenen Jahren immer wieder zu langen Umfahrungsstrecken mit einer dort dann hohen Belastung für die Anwohner und Anwohnerinnen gekommen. Etwa alle 20 Jahre müssen die jeweiligen Abschnitte der Bundesstraße saniert werden.

Lesen Sie dazu auch