Was sind die No-Gos bei Trachten? „Hawaii-Hemden zur Lederhose“

Mit dem Augsburger Plärrer beginnt die Volksfestsaison. Jetzt hat das Volksfests in Neusäß begonnen, und da wie dort gilt: Ob Dirndl oder Lederhose – für viele gehören Trachten zum Volksfestbesuch dazu. Doch wie bei jeder Mode gibt es für manche klare Stilregeln und echte No-Gos. Unsere Redaktion war vor Ort auf dem Festplatz und hat Besucherinnen und Besucher gefragt: Was geht gar nicht bei der Tracht?

Eine Gruppe des Tennisvereins SV Stadtwerke Augsburg ist unterschiedlicher Meinung. Nina Böck, 24 Jahre, aus Augsburg sagt: „Die Schleife an der Schürze sollte schon richtig gebunden sein. Sonst gibt es für mich eigentlich kein richtiges No-Go.” Der 19-jährige Fabian Kuchenbaur aus Täfertingen ist gleicher Meinung.

Der 31-Jährige Alex Mayr aus Augsburg fügt noch hinzu, dass er hochgeschlossene Dirndl nicht so gut findet. Dagegen sehen die 24-jährige Carina Müller aus Neusäß und Martin Göttling, 31 Jahre, aus Augsburg, die Sache lockerer: Für sie gibt es gar keine No-Gos. „Dass du dich in deinem Dirndl oder deiner Lederhosen wohlfühlst, ist doch das Wichtigste”, meinen sie.

Icon vergrößern Florian Baur (links) und Dominik Wittek (rechts), beide 25 Jahre alt, tragen Tracht auch zu Geburtstagen oder Hochzeiten. Die Qualität der Lederhosen ist ihnen dabei wichtig. Foto: Alisia Öztürk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Florian Baur (links) und Dominik Wittek (rechts), beide 25 Jahre alt, tragen Tracht auch zu Geburtstagen oder Hochzeiten. Die Qualität der Lederhosen ist ihnen dabei wichtig. Foto: Alisia Öztürk

Für Dominik Wittek aus Deuringen passen bunte Socken überhaupt nicht zu Lederhosen, stattdessen würden einfarbige besser aussehen. Auch billige oder Kunstlederhosen sind ein No-Go für ihn.

Muss das Dirndl hochgeschlossen sein und über die Knie reichen?

Florian Bauer aus Neusäß stimmt Wittek zu und ergänzt, dass das Dirndl auf jeden Fall bis zu den Knien reichen sollte. Die 25-Jährigen tragen ihre Tracht nicht nur auf Volksfesten; auch auf Geburtstagen oder Hochzeiten sei das angemessen. „Wenn du nicht weißt, was du anziehen sollst, machst du mit einer Tracht nichts falsch”, sagt Wittek.

Icon vergrößern Larissa Baindl (links) und Sara Bätz (rechts): Die beiden finden, dass das Dirndl zur Figur passen sollte. Foto: Alisia Öztürk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Larissa Baindl (links) und Sara Bätz (rechts): Die beiden finden, dass das Dirndl zur Figur passen sollte. Foto: Alisia Öztürk

Die 24-jährige Larissa Baindl aus Neusäß findet es ein No-Go, wenn das Dirndl nicht richtig sitzt oder nicht zur Figur passt. Sara Bätz aus Neusäß, 34 Jahre alt, stimmt ihr dabei zu. Baindl selbst kauft sich jedes Jahr fürs Oktoberfest ein neues Dirndl, manchmal auch ein billigeres. Je nachdem, was ihr gefällt. Für kleinere Volksfeste, wie in Neusäß, zieht sie eher Ältere an.

„Früher waren Turnschuhe zur Tracht ein No-Go, aber heute kann man eigentlich kaum etwas falsch machen”, ergänzt Bätz.

Icon vergrößern Emanuel Wersin besteht auf Haferlschuhe bei Lederhosen. Foto: Alisia Öztürk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Emanuel Wersin besteht auf Haferlschuhe bei Lederhosen. Foto: Alisia Öztürk

Emanuel Wersin aus Westheim besteht beim Thema Schuhwerk auf Haferlschuhe zu Lederhosen. „Für mich sind Sneaker oder Turnschuhe zur Tracht ein No-Go”, sagt der 21-Jährige.

Icon vergrößern Im Bild von links Dominik Wittek, Felix Kluger, Antonia Grathwohl und Jörg Roering: Feuerwehr Neusäß und Wasserwacht Steppach vereint auf dem Volksfest – bei der Tracht aber mit unterschiedlichen Ansichten. Foto: Alisia Öztürk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Bild von links Dominik Wittek, Felix Kluger, Antonia Grathwohl und Jörg Roering: Feuerwehr Neusäß und Wasserwacht Steppach vereint auf dem Volksfest – bei der Tracht aber mit unterschiedlichen Ansichten. Foto: Alisia Öztürk

„Ein No-Go ist für mich, wenn man die Tracht schon mehrere Tage hintereinander anzieht”, sagt Felix Kluger von der Feuerwehr Neusäß. Auch Karohemden sind für den 30-Jährigen ein klares No-Go. Für Antonia Grathwohl, Jugendleiterin bei der Wasserwacht Steppach, kommen Dirndl mit Karomuster und billige Faschingsdirndl nicht infrage. „Es muss auch nicht immer ein neues Dirndl sein”, sagt Grathwohl. Sie selbst hat einige von ihrer Mutter.

Ein Charivari gehört zur Lederhose dazu, oder?

Für den Vorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr Neusäß, Jörg Roehring, gehen „Hawai-Hemden zu Lederhosen“ gar nicht. Dafür ist eine traditionelle Schmuckkette aus Silber, auch als Charivari bekannt, für den 45-Jährigen ein Muss.