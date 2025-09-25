Viel Spaß mit der Narrneusia und DJ Mikey

Mit dem Kindernnachmittag ging das Neusässer Volksfest am Mittwoch in die zweite Runde. Vor allem der Auftritt der Narrneusia Showtanzgruppe begeisterte die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Auch DJ Mikey, ein Glücksrad der Stadt Neusäß oder das Kinderschminken mit dem Neusässers Jugendrotkreuz zog die Menschen am späten Nachmittag ins Zelt. Im Vergnügungspark gab es alle Fahrten zum halben Preis.
