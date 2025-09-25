Icon Menü
Volksfest in Neusäß mit Auftritt der Narrneusia

Neusäß

Viel Spaß mit der Narrneusia und DJ Mikey

Während des großen Kindernachmittags auf dem Neusässer Volksfest präsentierte die Narrneusia ihr Programm „Schatzinsel“.
Von Redaktion
    Die Narrneusia Showtanzgruppe begeisterte beim Kindernachmittag auf dem Neusässer Volksfest.
    Die Narrneusia Showtanzgruppe begeisterte beim Kindernachmittag auf dem Neusässer Volksfest. Foto: Cordula Homann 

    Mit dem Kindernnachmittag ging das Neusässer Volksfest am Mittwoch in die zweite Runde. Vor allem der Auftritt der Narrneusia Showtanzgruppe begeisterte die Zuschauerinnen und Zuschauer.

    Die vierjährige Mira ließ sich beim Neusässer Jugendrotkreuz am Kindernachmittag begeistert das Gesicht bemalen.
    Die vierjährige Mira ließ sich beim Neusässer Jugendrotkreuz am Kindernachmittag begeistert das Gesicht bemalen. Foto: Cordula Homann 

    Auch DJ Mikey, ein Glücksrad der Stadt Neusäß oder das Kinderschminken mit dem Neusässers Jugendrotkreuz zog die Menschen am späten Nachmittag ins Zelt. Im Vergnügungspark gab es alle Fahrten zum halben Preis.

