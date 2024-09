Volksfest Neusäß 2024 heute: Programm, Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte und alle Infos

Kaum sind das Stadtfest in Aichach, das Friedberger Volksfest und der Augsburger Plärrer 2024 vorbei, geht es mit dem nächsten Volksfest in der Region Augsburg weiter. Auch 2024 lädt die Stadt Neusäß wieder zum Neusässer Volksfest ein. Wie gewohnt geht es Mitte September an der Georg-Odemer-Straße in Neusäß los. Das Volksfest bietet Unterhaltung für die ganze Familie mit einer Vielzahl an Fahrgeschäften, traditionellen Buden und einem großen Festzelt. Zudem erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, bei dem Partybands und Blaskapellen natürlich nicht fehlen.

Was steht beim Neusässer Volksfest 2024 auf dem Programm? Wie lauten die Öffnungszeiten und welche Fahrgeschäfte sind 2024 mit dabei? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen die wichtigsten Infos rund um das Neusässer Volksfest 2024.

Programm beim Volksfest Neusäß 2024 - Was ist geboten?

Los geht es am Freitag, dem 13. September 2024. Über eine Woche lang können die Besucherinnen und Besucher an der Georg-Odemer-Straße in Neusäß feiern. Am Montag, dem 16. September, und am Dienstag, dem 17. September, sind auf dem Volksfest in Neusäß zwei Ruhetage angesetzt. Am Sonntag, dem 22. September 2024, wird der letzte Tag beim Neusässer Volksfest eingeläutet. Hier haben wir alle Programmpunkte beim Volksfest Neusäß 2024 für Sie zusammengetragen:

Freitag, 13. September 2024:

16.30 Uhr: Standkonzert mit der „Stadtkapelle Neusäß“ am Maibaum / Remboldstraße, mit Festumzug zum Zelt

18 Uhr: Bieranstich durch 1. Bürgermeister Richard Greiner

19 Uhr: Musik „Joe Williams Band“

Samstag, 14. September 2024:

10 Uhr: Kinderflohmarkt im Festzelt, Anmeldungen unter paiser@t-online.de

11 bis 15 Uhr: Mittagstisch (siehe Speisekarte)

19 Uhr: Musik „Manyana“

Sonntag, 15. September 2024:

10 Uhr: Festgottesdienst mit der Stadtkapelle Neusäß

11 Uhr: Musik „Schlernwind“

11 bis 15 Uhr: Mittagstisch (siehe Speisekarte)

18 Uhr: Öffentliches Hochwasser-Helferfest, Musik „notanotherweddingband“

Montag, 16. September 2024:

Ruhetag

Dienstag, 17. September 2024 :

Ruhetag

Mittwoch, 18. September 2024:

Kindernachmittag mit vergünstigtem Kindergericht

13.30 bis 18 Uhr: Kinderschminken und Kindertattoos

14.30 bis 17 Uhr: Kaffee & Kuchenbar

15 bis 17 Uhr: Verschiedene Tanzvorführungen

18 Uhr: Musik „Hoberfeldtreiber“

Donnerstag, 19. September 2024:

Tag der Betriebe & Vereine - Goiß für 9,20 Euro, Reservierungen per Mail an paiser@t-online.de

10.30 bis 16 Uhr: Seniorentag der Stadt Neusäß

14 Uhr: Musik „Stadtkapelle Neusäß“

18 Uhr: Musik „The Mercuries“

Freitag, 20. September 2024:

Jugendtag - alle alkoholfreien Cocktails für 4,50 €

11 bis 15 Uhr: Mittagstisch (siehe Speisekarte)

18 bis 19 Uhr: Ehrung Meister & Aufsteiger der Stadt Neusäß

19 Uhr: Party mit „DJane Rose“

Samstag, 21. September 2024:

11 bis 15 Uhr: Mittagstisch (siehe Speisekarte)

15 bis 16 Uhr: Großübung der Feuerwehren am Caritas Seniorenzentrum Notburga, Westheim

19 Uhr: Musik „Die Lumpenbacher“

Sonntag, 22. September 2024:

9 Uhr: Neusässer Volkslauf, Start im Lohwaldstadion, Anmeldungen unter neusaess.de

9 bis 11 Uhr: Weißwurstfrühstück mit der „Stadtkapelle Gersthofen“

11 Uhr: Mittagstisch (siehe Speisekarte)

12 bis 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag, Infos unter neusaess.de

12.30 Uhr: Siegerehrung des Volkslaufes mit 1. Bürgermeister Richard Greiner und Tina Schüssler

16 bis 20 Uhr: Musik „Stadtkapelle Neusäß“

Volksfest Neusäß 2024: Das sind die Öffnungszeiten

Um den Gästen vom 13. bis 22. September ein vielfältiges Programmangebot bieten zu können, hat das Neusässer Volksfest 2024, abgesehen von dem Eröffnungstag und den Ruhetagen, jeweils von morgens bis abends geöffnet. Hier finden Sie die einzelnen Öffnungszeiten für das Volksfest Neusäß 2024:

Freitag, 13. September 2024: 16 bis 23 Uhr

Samstag, 14. September 2024: 9 bis 23 Uhr

Sonntag, 15. September 2024: 9 bis 22 Uhr

Montag, 16. September 2024: Ruhetag

Dienstag, 17. September 2024: Ruhetag

Mittwoch, 18. September 2024: 11 bis 23 Uhr

Donnerstag, 19. September 2024: 11 bis 23 Uhr

Freitag, 20. September 2024: 11 bis 23 Uhr

Samstag, 21. September 2024: 11 bis 23 Uhr

Sonntag, 22. September 2024: 9 bis 22 Uhr

Fahrgeschäfte und Außengastronomie beim Neusässer Volksfest 2024

Neben dem großen Bierzelt hat sich das Volksfest Neusäß 2024 auch wieder um Speisen und Getränke auf dem Festgelände gekümmert. Zusätzliche Attraktionen stellen in diesem Jahr auch wieder verschiedene Fahrgeschäfte dar. Welche Buden und Fahrgeschäfte 2024 auf dem Neusässer Volksfest vorzufinden sind, hat der Veranstalter vorab noch nicht bekanntgegeben.