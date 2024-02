Gipfeltreffen in Gersthofen

Volleyballerinnen erwarten Spitzenreiter

Ihren vorletzten Spieltag der Saison bestreiten die Bezirksliga-Volleyballerinnen des TSV Gersthofen in eigener Halle. Am Samstag, den 17. Februar, treffen die TSV-Mädels auf die beiden top platzierten Mannschaften, die Damen II sowie die Damen III des DJK Hochzoll Augsburg. Beide Gastmannschaften stehen fast ungeschlagen an der Spitze der Tabelle. Die erste Partie beginnt um 13 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule in Gersthofen in der Schubertstraße.

Parallel bestreitet die Damen II des TSV Gersthofen ab 14:30 Uhr ihren letzten Spieltag der Saison in der Kreisklasse Ost. Zu Gast sind hier der TV Mering II und der FC Affing II. Die jungen Gersthofer Mädels können an diesen Tag aus eigener Kraft sich den Relegationsplatz in die Kreisliga sichern. (sd)