Zu spät die Formation geändert

Warum es für die Volleyballdamen des TSV Gersthofen nur für vier hart erkämpfte Punkte reichte.





Auch wenn das Wetter perfekt für Beachvolleyball gewesen wäre, verbrachte die erste Damenmannschaft des TSV Gersthofen den Samstag in der Turnhalle der Mittelschule in Gersthofen. Vor heimischer Kulisse spielten sie gegen den TSV Rehling und den SC Tapfheim. Gegen Rehling gab es einen verdienten 3:1-Sieg, gegen Tapfheim musste man eine knappe 2:3-Niederlage im Tiebreak hinnehmen.

Souverän starteten die Damen aus Gersthofen gegen den TSV Rehling ins Spiel. Mit viel Kampfgeist in der Abwehr und guten Angriffen setzten sie die Gäste unter Druck und entschieden so den ersten Satz schnell für sich (25:13). Doch im zweiten Satz schlichen sich vermehrt Eigenfehler besonders im Aufschlag ein (22:25). Im dritten und vierten Satz besannen sich die Spielerinnen aber wieder auf ihre Stärken und aus kurzen Schwächephasen fanden sie sofort wieder heraus. So konnten sie sich mit 25:12 und 25:17 behaupten und das Spiel mit 3:1 gewinnen.

Neue Aufstellung und neue Spielerinnen

In das zweite Spiel gegen den SC Tapfheim startete Gersthofen mit neuer Formation und neuen Spielerinnen. Es war eine nervenaufreibende Partie, geprägt von langen, hart umkämpften Spielzügen. Besonders in den ersten drei Sätzen (30:28; 21:25; 23:25) war es ein Kopf- an Kopfrennen. Gersthofen machte die eigene Aufstellung zu schaffen und sorgte für Punktverluste. Diese Fehlstellung konnte man aber mit clever gespielten Bällen ausgleichen. Nachdem man 1:2 hinten lag, brachte eine veränderte Startaufstellung die Sicherheit zurück. Gersthofen konnte mit 25:13 zum 2:2 ausgleichen. Im entscheidenden Tiebreak ging es knapp hin und her. Gersthofen kämpfte, doch einige ärgerliche Fehler und ein wenig Glück spielte Tapfheim in die Hände. So musste der TSV den Satz mit 14:16 und somit auch das Spiel 2:3 an die Gäste abgeben.

Mit einem lächelnden und einem weinenden Auge konnten die Damen aus Gersthofen vier Punkte für ihr Konto sichern.