Zum "www-Geburtstag": Deshalb leben manche Senioren bis heute ohne Internet

Plus Seit 35 Jahren gibt es das World Wide Web. Manche kennen kein Leben ohne Internet, doch andere lehnen es noch immer ab. Wie lebt es sich offline?

Eine Frau hat ihr Handy jahrelang nicht genutzt. Eine andere braucht das Internet überhaupt nicht. Wieder andere sehen aber gerade im weltweiten Netz einen großen Vorteil. Es ist ja auch in alle Aspekte integriert. Vernetzt Menschen aus aller Welt miteinander und weiß alles. Doch das Internet wird heute erst 35 Jahre alt. Dass es also noch Menschen gibt, die ohne Internet aufgewachsen sind, überrascht nicht. Wie lebt es sich, wenn man nicht "online" ist?

"Ich lese jeden Tag Zeitung", sagt die 77-jährige Sofie Härtl. Daher bekäme sie alle für sie relevanten Informationen. Den PC benutze sie manchmal zum Nachschauen von Nachrichten, aber auch das komme selten vor. Ihr Mann befasst sich damit noch weniger. Erst vor Kurzem ließ sich die Seniorin von ihren Enkeln dazu bewegen, ihr Smartphone zu benutzen. „Ein Handy habe ich schon ewig. Aber es lag immer nur unbenutzt herum“, scherzt Härtl.