Vor 50 Jahren: Hirblingen und Gersthofen schließen eine „Vernunftehe“

Vor 50 Jahren begann die „Ehe“ zwischen Hirblingen und Gersthofen. Das historische Ereignis hat sich genau zum Jahresbeginn am 1. Januar 1975 ereignet. Die Gemeinde Hirblingen gab aus freien Stücken ihre Selbstständigkeit auf und schloss sich der Stadt Gersthofen, dem damals größten Gemeinwesen des Landkreises Augsburg, an. Heute ist Hirblingen mit rund 1100 Einwohnern neben der Kernstadt der größte Stadtteil.

Vor 50 Jahren lebten noch weniger Menschen in Hirblingen: Durch die freiwillig angestrebte kommunale Vernunftehe stieg die Einwohnerzahl Gersthofens um 693 auf insgesamt 17.041 Bürgerinnen und Bürger. Wenige Stunden vor der Eingemeindung besuchte am letzten Tag des Jahres 1974 der damalige Gersthofer Bürgermeister Karl J. Weiß seinen Hirblinger Kollegen Franz Pfiffner in dessen letzten Amtsstunden seiner fast 40-jährigen Bürgermeistertätigkeit.

Die ersten Kontakte zur Eingemeindung gingen im Jahr 1971 von der Gemeinde Hirblingen aus. Seitdem gab es zahlreiche Gespräche und Verhandlungen, auch im Verbund mit den Gemeinden Edenbergen, Rettenbergen, Batzenhofen, Gablingen und Lützelburg, denn alle diese Beteiligten mussten sich mit der damaligen Gebiets- und Gemeindereform auseinandersetzen.

Eine Gegenstimme im Gemeinderat Hirblingen zum Zusammenschluss

Dem dann nur mit einer Gegenstimme gefassten Beschluss des Gemeinderates Hirblingen vom 16. April 1974, den Zusammenschluss mit Gersthofen auf freiwilliger Basis zu beantragen, ging eine Bürgerversammlung am 29. März 1974 voraus. Diese plädierte mit überwältigender Mehrheit für die Eingemeindung nach Gersthofen. Die dann zwischen Hirblingen und Gersthofen ausgehandelten Vereinbarungen genehmigte der Gersthofer Stadtrat am 24. Juli 1974.

Schnelles Sehnen nach der Selbstständigkeit ihrer Gemeinde bekamen zahlreiche Bürger aus Hirblingen, obwohl schon die Eingemeindung nach Gersthofen fest beschlossene Sache war. So bekannte der damals 84-jährige Bürgermeister Franz Pfiffner in der sehr stürmisch verlaufenen letzten Bürgerversammlung der noch selbstständigen Gemeinde Hirblingen Ende November 1974: „I hätt‘ no etwas zug‘schaut. Für mich als Bürgermeister, der sich 39 Jahre für die Gemeinde eingesetzt hat, ist das nicht so leicht.“

Der damalige Gersthofer Bürgermeister Karl J. Weiß verlieh dem letzten Bürgermeister von Hirblingen, Franz Pfiffner, die Ehrenbürgerwürde. Foto: Karl-Heinz Wagner (Repro)

Besonderes Missfallen in Hirblingen erregte, dass die 100 Schulkinder nicht wie gefordert bereits zum Schuljahresbeginn 1974 in Gersthofen eingeschult werden konnten. Dies war ein Hauptziel der Verhandlungen. Einer heftigen Kritik des Bürgermeisters und anderer Diskussionsteilnehmer wurden deshalb noch einmal auch die Vereinbarungen mit der Stadt Gersthofen global unterzogen. Diese Vereinbarungen waren jedoch von beiden Gemeindegremien eingehend beraten und nach dem dritten Entwurf einstimmig angenommen worden. „Ich hätte nachträglich noch einige Wünsche in die Vereinbarungen hineinbringen wollen, fand aber in Gersthofen kein Gehör“, verriet Bürgermeister Franz Pfiffner. „Machen können wir jetzt aber nichts mehr“, resignierte Pfiffner auf die Entrüstung eines Gemeinderates: „Jetzt ist unsere Gemeinde um ein Butterbrot an Gersthofen verkauft worden.“

Große Eingemeindungsfeier in der Gersthofer Hauptschule

In der Eingemeindungsfeier am 8. Januar 1975 in der Aula der Gersthofer Hauptschule wurde die Eingliederung Hirblingens aber dann von allen Rednern als ein richtiger und zukunftsweisender Schritt zur sinnvollen Gemeindeneugliederung im Nordwesten von Augsburg gewürdigt. Bürgermeister Karl J. Weiß sah in dem Eingemeindungsantrag aus Hirblingen einen großen Vertrauensbeweis, den die aufnehmende Stadt Gersthofen in großer Verantwortung mit allen Rechten und Pflichten respektieren werde. „Hirblingen wird kein fünftes Rad am Wagen sein“, versicherte Bürgermeister Weiß. Bürgermeister Franz Pfiffner bekräftigte die Bereitschaft seiner Gemeinde, in der nun größeren Stadt mitzuarbeiten. Er unterstrich, dass Hirblingen als finanziell gesunde und nicht unvermögende Gemeinde zu Gersthofen komme.

Pfiffner, von dem die Hirblinger respektvoll als „der Meister“ sprachen, erhielt für seine Verdienste, die er sich in fast 40-jähriger Amtszeit als erster Bürgermeister erwarb, bei der Eingemeindungsfeier den Titel „Altbürgermeister“ verliehen. Außerdem wurde er als weiterer Ehrenbürger der Stadt Gersthofen begrüßt. Am 7. Mai 1975 wurde Hans-Jürgen Bühler zum Ortssprecher gewählt. Drei Bürger aus Hirblingen schafften bei den Wahlen im Jahr 1978 dann den Sprung in den Gersthofer Stadtrat.

Nicht frei von angehäuften Problemen kam nach fast 20 Jahren der Zusammenschluss im Jahr 1993 auf den Prüfstand. Der „Hirblinger Bürgerverein“ stellte damals beim Bayerischen Innenministerium den Antrag auf Ausgliederung des Gersthofer Ortsteils Hirblingen aus der Stadt Gersthofen. Die somit wieder gewollte Selbstständigkeit Hirblingens wurde damit begründet, dass sich die Hirblinger Bürger von Gersthofen „nur verwaltet“ und fremdbestimmt fühlen. Auch über die Auslegung der Eingliederungsvereinbarung gab es immer mehr strittige Auffassungen. Vom Geist der Eingemeindung aus den 70er Jahren sei nichts mehr vorhanden wurde bemängelt. Zudem finde in Hirblingen keine infrastrukturelle Entwicklung statt. Befürchtet wurde erkennbar auch ein fortschreitender Verlust des dörflichen Charakters. Dem könnte nur mit den Entscheidungen eines eigenen Gemeinderates entgegengetreten werden.

Das Verhältnis Hirblingen und Gersthofen war konfliktbeladen

Konfliktbeladen war das Verhältnis der Hirblinger zu Gersthofen während der Aufstellung des Flächennutzungsplanes Anfang der 80er Jahre. Da gab es große Protesttafeln am Ortseingang, beispielsweise mit der Forderung „Hirblinger Bürger sollen ihren Flächennutzungsplan selber bestimmen“. Der damalige Vorsitzende des Bürgervereins Rudolf Brem, nach der Eingemeindung in Gersthofen dann auch Stadtrat von 1978 bis 1984, begründete in einem Zeitungsinterview die Motivation zur Ausgliederung so: „Jedem bodenständigen, mit seiner Heimat verbundenen Menschen muss es eine Verpflichtung sein, seine Heimat selbst zu gestalten. Und da Gersthofen mit Riesenbauten einen kommunalen Feudalismus bis zum Exzess betreibt, ist ein Gebot der Stunde, die Selbstständigkeit anzustreben“. Rudolf Brem, 1972 als 22-jähriger in den Hirblinger Gemeinderat gewählt, begleitete von Anfang an als Schriftführer die Sondierungsgespräche mit der Stadt Gersthofen, die dann auch zur Eingliederung führten.

Keine Mehrheit für ein „freies Hirblingen“ gab es aber schließlich in der Stadtratssitzung am 31. März 1993. Das Abstimmungsergebnis über den Ausgliederungsantrag des Bürgervereins Hirblingen war sehr eindeutig: mit 22 : 1 Stimmen lehnte der Stadtrat die Ausgliederung ab. Fehlende rechtliche Voraussetzungen und auch keine erkennbaren zwingenden Gründe des öffentlichen Wohls waren die Argumente von Bürgermeister Siegfried Deffner und aller Stadtratsfraktionen gegen eine Loslösung Hirblingens.

Die Wertinger Straße ist eine der zentralen Straßen in Hirblingen. Der Bau einer Ortsumgehung war ein wichtiger Meilenstein für die Bewohner. Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

Derzeit läuft mit Beteiligung der Hirblinger Bürgerinnen und Bürger ein bereits im Oktober 2021 angestoßener Prozess zur Dorferneuerung. „Hirblingen soll Dorf bleiben“, dieses erklärte Ziel gilt demnach in Hirblingen auch noch nach 50 Jahren Eingemeindung. So erfolgte die Bebauung der ehemaligen Sandgrube und die Aufstellung der beiden Baugebiete H4a und H4b unter dem Gesichtspunkt eines dörflichen Charakters. Von sehr wichtiger Bedeutung war der Bau der Ortsumgehung; vor allem im südlichen Hirblingen. Ein neues modernes Feuerwehrhaus fand seinen Platz am östlichen Dorfeingang. Der Bau des „Vereinsstadel“ in beispielhafter Eigenleistung der umtriebigen Ortsvereine fand Unterstützung der Stadt Gersthofen. Auch die Vereinsförderung, wie beim Bau- und Unterhalt des Sportgeländes des CSC Batzenhofen-Hirblingen, ist nicht zu vergessen.

Nicht zu vergessen sind auch die „Hirblinger“, die sich als gewählte Vertreter in den letzten 50 Jahren „drüben in Gersthofen“ im Rathaus streitbar und engagiert für die Belange ihres „Dorfes“ einsetzten und einsetzen. Beachtliche 23 Jahre von 1996 bis 2019 tat dies als Stadtrat Georg Brem. Rudolf Brem und Hans-Jürgen Bühler waren von 1978 bis 1984 dabei und Brigitte Hahnel von 1978 bis 1996. Aktiv dabei sind derzeit Markus Brem ab 2008, Stefan Buck und Alois Pfiffner, beide ab 2014, und Melanie Schappin seit 2020. Zwei „Hirblinger“ wollten nach der Eingemeindung Gersthofer Bürgermeister werden: Georg Brem kandidierte für dieses Amt im Jahr 1996; ebenso Markus Brem im Jahr 2020.