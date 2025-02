Die Demokratie bewegt die Menschen

Wer Passanten nach der Bundestagswahl fragt, bekommt in diesen Tagen sofort eine Antwort. Denn das Thema bewegt die Menschen. Das haben wir am Dienstagabend auf dem Gersthofer Rathausplatz selbst erlebt. Die Unsicherheit, wen man am 23. Februar wählen soll, die Angst vor einem Wahlergebnis nach österreichischem Vorbild - das just gescheitert ist - beides war in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern präsent. Auch die Bandbreite verschiedener Meinungen haben wir wahrgenommen.

