Unklarheiten bei Verkehrsunfall in Gessertshausen

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Donnerstag gegen 14 Uhr mutmaßlich zu einem Verkehrsunfall in Gessertshausen an der Oberschönenfelder Straße. Während ein Autofahrer auf der Oberschönenfelder Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs war, kam von rechts ein anderes Fahrzeug aus der Schulstraße. Dieser Fahrer missachtete laut Polizei die Vorfahrt des anderen Fahrzeuglenkers. Bei dem folgenden Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Verschiedenen Aussagen nach habe der Fahrer auf der Oberschönenfelder Straße jedoch wegen Rotlicht an einer vorgezogenen Haltelinie warten müssen. Die Polizei Zusmarshausen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich telefonisch unter 08291/18900 zu melden. (diba)

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis