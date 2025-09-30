Der Reitverein Thierhaupten blickt zufrieden zurück und mutig nach vorne

Anlässlich der Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder des Reitvereins Thierhaupten ihr gesamtes Führungsteam erneut gewählt. Vorsitzende für die kommende Periode bleibt Hildegard Steiner, ihre Stellvertreterin ist Elke Riebler. Die Vereinschefin berichtete über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Monate und blickte voraus auf das Sportjahr 2026.

Zu den Vorstandsmitgliedern zählen auch weiterhin Organisationswart Roland Schmidt, Kassenwartin Karin Beckerbauer, Schriftführer Thomas Schneider, Beisitzerin Anni Gross, Jugendwartin Sabine Brenk, Jugendsprecher Ben Berger sowie die Kassenprüferinnen Michaela Groß und Nina Berger. Vor den Wahlen hatten die Mitglieder ihre Funktionäre einstimmig entlastet.

225 Mitglieder im Reitverein

Laut Steiner hat der Reitverein aktuell 225 Mitglieder; die Zahl bleibt seit geraumer Zeit in etwa konstant (2021 waren es 235 Mitglieder gewesen). Der Anteil der Jugendlichen liegt aktuell bei 63 Prozent. Steiner versicherte: „Um die Jugend weiterhin zu fördern, behält der Reitsportverein seine niedrige Mitgliedergebühr bei.“

In ihrem Bericht für das Jahr 2024 betonte die Vorsitzende die Ausrichtung des großen Dressur- und Springturniers sowie eines WBO/LPO-Breitensportturniers vor allem für die Jugend, das maßgeblich von Michael Boehler unterstützt wurde. Das Traditionsturnier der Westernreiterei fand ebenfalls statt. Eine besondere Veranstaltung war das Bayerische Landesponyturnier, das der Verein bereits 2013 einmal ausgerichtet hatte. Die veranstalteten Reitertage fanden riesigen Zulauf. Steiner betonte: „Für sämtliche Jugend-Förderprojekte ist der Reitverein offen. Eine Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten und Übermittlung von Fachwissen sind selbstverständlich.“

Auch heuer fand das Dressur- und Springturnier statt. Die Nennzahlen waren laut Steiner vergleichsweise leicht rückläufig und die Kosten steigend. Wie schon im Vorjahr richtete der Verein das Breitensport-Reitturnier für die Jugend und das VWB-Westernreitturnier aus. Interessante Trainingsveranstaltungen, Seminare und Reitertage gehörten zum Jahresprogramm.

Mahnende Worte

Mahnend erwähnte Steiner, dass es aufgrund der nachlassenden Neigung zu ehrenamtlicher Tätigkeit aus Vereinssicht immer schwieriger werde, solche Veranstaltungen anzubieten. Er wird es im kommenden Jahr dennoch erneut tun. Am 31. Januar und 1. Februar 2026 bietet der Verein einen Dressurkurs mit Patricia Bottani an. Das große Turnier steht einmal mehr über Christi-Himmelfahrt an (14. bis 17. Mai), das Breitensportturnier steigt vom 26. bis 28. Juni und das VWB-Westernturnier am 8./9. August. (Hildegard Steiner)

