Vom Bluthochdruck bis zum Kampf gegen die Schmerzen

Eine Serie mit insgesamt neun medizinischen Fachvorträgen bietet die Waldhausklinik Deuringen in den kommenden Herbstwochen an. Den Start markiert am Mittwoch, 1. Oktober (Beginn: 13.30 Uhr), ein Vortrag von Diätassistentin Irina Richau zum Thema Heilfasten - Auszeit für Körper und Seele. Für Besucher sind nach Angaben der Geschäftsführung des Krankenhauses sämtliche Angebote kostenfrei.

Die weiteren Themen und Termine der Herbstvorträge:

Am Freitag, 10. Oktober (18 Uhr), spricht der Anästhesist und Schmerztherapeut Dr. Rudolf Westfal über eine neue multimodale Schmerztherapie in der Waldhausklinik. Erneut um das Thema Schmerz, konkret: um die TCM-Therapie bei therapieresistenten Schmerzen, kümmert er sich am Freitag, 21. November, ab 18 Uhr.

Um die Volkserkrankung Arterielle Hypertonie geht es am Mittwoch, 15. Oktober (13.30 Uhr) im Angebot von Dr. Ioana Dulau, Fachärztin für innere Medizin.

Stationsärztin Dr. Elena Stadler spricht am Mittwoch, 22. Oktober (13.30 Uhr) über ein Multimodales Therapiekonzept bei Dauermüdigkeit und Erschöpfung.

Stationsärztin Dr. Iryna Sushytska nimmt sich des Themas Polyneuropathie an. Wie die Waldhausklinik helfen kann, wenn die Füße kribbeln und brennen, erläutert sie am Mittwoch, 29. Oktober, ab 13.30 Uhr

Die Physiotherapeuten, Osteopathen und Heilpraktiker Philipp Mahler, Doris Etterer und Christina Riedmann-Pooch sprechen am Mittwoch, 5. November (13.30 Uhr) über ganzheitliche Ansätze von A wie Atemtherapie bis W wie Wärmetherapie.

Wenn Schulmedizin auf Naturheilverfahren trifft: Was hilft wirklich bei Fibromyalgie? Bei der Suche nach Antworten hilft Stationsärztin Dr. Sofia Kowalewskaja.

Zum Abschluss der Serie spricht Dr. Irina Verbitsky am Mittwoch, 26. November (13.30 Uhr) über ein individuelles Behandlungskonzept für Migräne und Kopfschmerzen. (AZ)

