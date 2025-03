Wärmepumpe, Wasserstoff, Fernwärme: Wie heizt das Gersthofen der Zukunft?

Langfristig sollen alle Häuser in Deutschland durch erneuerbare Energien geheizt werden. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Doch was ist die Alternative? Fernwärme, Wärmepumpe oder grüner Wasserstoff – mögliche Energiequellen gibt es viele. Um herauszufinden, welche davon in Gersthofen in Zukunft zum Einsatz kommen könnten, stellt die Stadt einen Plan auf. Nun wurden erste Ergebnisse präsentiert.

