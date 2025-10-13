Autofahrer übersieht anderen Wagen

Ein 26 Jahre alter Autofahrer war am Samstag um 6.50 Uhr auf der Staatsstraße 20245 in Richtung Thierhaupten unterwegs. Dabei übersah er laut Polizei das Auto vor sich. Das lenkte eine 80-Jährige.

Die Frau musste nach dem Unfall bei Thierhaupten ins Krankenhaus

Um nicht aufzufahren, wich der Autofahrer nach links aus. Trotzdem streifte er das Heck des Autos der Seniorin hinten links. Deren Wagen kam dadurch nach links von der Straße ab. Nach etwa 50 Metern blieb der Wagen in einem Maisfeld stehen. Die 80-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. (AZ)