Wahlergebnisse im Wahlkreis Augsburg-Land: Lehren aus den Stimmen für CSU, SPD und AfD

Hansjörg Durz bleibt sattelfest Das Direktmandat von Hansjörg Durz für die CSU war nie in Gefahr und der „Absturz“ auf 40,6 Prozent im Jahr 2021 war nur ein Ausreißer. Fakt ist: Seit 1949 hat im Wahlkreis Augsburg-Land, egal, mit welchem Zuschnitt, die CSU alle Direktmandate geholt. In den aktuell politisch aufgeheizten Zeiten, in denen die Union ein bundesweites Ergebnis von 28,6 Prozent erreicht und damit Wahlsieger ist, sind 44,5 Prozent bei den Erststimmen für Durz ein beachtliches Ergebnis. Daheim in Neusäß hat Durz übrigens noch mehr Stimmen geholt, nämlich 6981 von 14.356 gültigen Stimmen, das sind 48,6 Prozent.

