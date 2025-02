Wahlplakate angezündet

Unbekannte entfernten am Sonntag in Streitheim drei Wahlplakate von ihren Standorten und zündeten diese im Bereich der Weldener Straße an, heißt es in der Polizeimeldung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20 Euro geschätzt. (AZ)

Wahlplakat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streitheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis