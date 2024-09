Konzerte im Herbst in der Waldwirtschaft

Die Walden Kulturwirtschaft im Nordendorfer Ortsteil Blankenburg präsentiert im September eine Reihe von Volksmusik-Veranstaltungen der etwas anderen Art. Am Sonntag, 15. September, spielen zur Sonntagsmatinee um 15 Uhr die in der Münchner Szene sehr umtriebigen Universalkünstler Maria Hafner und Florian Burgmayr ihr aktuelles Programm „Alois oder Nichts“. Der Tubist, Pianist, Akkordeonist und Tieftonsänger Florian Burgmayr sitzt gerne bis in die frühen Morgenstunden am Klavier, erspinnt Musik und Poesie. Maria Hafner (Bratsche, Stimme) fängt diese Nachtgespinster ein, zusammen bringen sie diese auf die Bühne. Am Freitag, 20. September, um 19 Uhr tritt Maxi Pongratz, Frontmann der legendären Kofelgschroa Kapelle, mit seinem Soloprojekt in der Wirtschaft auf. Die Konzerte sind wie immer Hutkonzerte auf Spendenbasis. (AZ)

Regine Kahl