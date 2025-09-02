Aus für Waldkindergarten Dinkelscherben: Gemeinderat stellt Projekt ein

Die Pläne für einen Waldkindergarten in Dinkelscherben gibt es schon lange. Im vergangenen Jahr stand die Einrichtung bereits kurz vor der Eröffnung, dann kam alles anders. Nun wurde das Vorhaben seitens der Gemeinde aufgegeben. Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die weitere Unterstützung einzustellen. Gibt es dennoch eine Zukunft für den Waldkindergarten, der in der Nähe der Sportanlage des TSV Dinkelscherben hätte entstehen sollen?

Bürgermeister Edgar Kalb ist skeptisch. „Wir haben das Konzept mitgetragen und das wäre sicher eine gute Sache, aber unter den gegebenen Umständen, macht es einfach keinen Sinn.“ Kalb gibt insbesondere die fehlende Notunterkunft zu Bedenken. Es braucht einen Raum, in dem die Kinder unterkommen können, wenn es im Zuge von Extremwetterlagen im Wald zu gefährlich werden würde. Den hatte man eigentlich schon gefunden, mit dem Heim der Stockschützen, doch im vergangenen Jahr meldete sich plötzlich das Landratsamt und bemängelte den fehlenden Brandschutz. „Wieder einmal machen bürokratische Hindernisse es unmöglich. Aber ohne eine entsprechende Notunterkunft gibt es eben keinen Waldkindergarten“, so Kalb.

Verein kämpft weiter für Waldkindergarten in Dinkelscherben

Zwar gebe es die Möglichkeit, einen Raum im Pfarrzentrum zu benennen, doch das mache laut dem Bürgermeister keinen Sinn. „Wir wissen gar nicht, wie es mit dem Pachtvertrag weitergeht. Sicher wäre das nur bis Ende 2026 und praktisch wäre das auch nicht. Die Kinder müssten ja anderthalb Kilometer hierherlaufen.“ Vor allem finanziell sieht Kalb wenig Chancen für den Waldkindergarten. „Es bräuchte einen finanzstarken und engagierten Träger, aber die Kosten sind schwierig abzuschätzen. Die Gemeinde kann das jedenfalls nicht stemmen.“

Seit 2018 gibt es den Wunsch nach einem Waldkindergarten in Dinkelscherben. Der Verein eigenaktiv setzt sich für die Einrichtung ein, in dem 25 Kinder hätten Platz finden sollen. Der Verein, der die Kindertagesstätte betreiben möchte, bedauert den Entschluss des Gemeinderats: „Wir hatten uns mit viel Zeit, Herzblut und auch finanziellem Einsatz trotz vieler immer wieder auftauchender bürokratischer Hürden über Jahre vorbereitet – für mehr Naturerfahrung, mehr Bewegungsfreiheit und mehr Bildungsvielfalt für unsere Kinder auch in Dinkelscherben“, heißt es auf der Internetseite des Vereins.

Verein hofft auf Zukunft des Waldkindergartens in Dinkelscherben

Trotz Rückschlägen schien es, als ob der Waldkindergarten 2024 eröffnet werden könnte, sogar Personal war bereits gefunden. Erst verschob sich die Eröffnung, dann gab es keine Genehmigung und nun sprach sich der Gemeinderat gegen das Projekt aus. „Trotz des kontinuierlich positiven Zuspruchs aus der Bevölkerung fehlt nun die kommunale Unterstützung, um das Projekt wie geplant umzusetzen.“ Aufgeben will der Verein den Waldkindergarten aber nicht. Vielmehr sucht man nach einer Alternativlösung. "Das Projekt wird vorerst nicht starten. Wir prüfen, ob und wie es in Zukunft dennoch eine Möglichkeit geben könnte“, heißt es weiter.

Sollte es eine Möglichkeit geben, würde sich auch Bürgermeister Edgar Kalb freuen. „Die Idee ist super, aber es muss eben auch machbar sein. Vor einigen Jahren waren die Hürden deutlich niedriger. Aktuell sehe ich wenig Chancen, aber wir werden sehen und lassen uns gerne positiv überraschen.“