Fußwallfahrt nach Inchenhofen

Die Wallfahrtspfarrei Biberbach begrüßt im Jubiläumsjahr „500 Jahre Herrgöttle in Biberbach“ viele Pilger und Pilgerinnen. Aber die Biberbacher Pfarrgemeinde unternimmt auch selbst alljährlich Fußwallfahrten. Am Samstag, 21. Juni, geht es um 6 Uhr von der Wallfahrtskirche Biberbach zum Heiligen Leonhard nach Inchenhofen. Auf dem Weg erwartet die Fußwallfahrer eine halbstündige Brotzeitpause in Stotzard. Die Wallfahrtsmesse findet um 13 Uhr in Inchenhofen statt. (AZ)

Informationen und Anmeldung bei Lorenz Bayer, Tel. 08271 8872.