Wallfahrt von Biberbach nach Inchenhofen

Die Biberbacher empfangen in ihrer Wallfahrtskirche beim „Herrgöttle von Biberbach“ nicht nur Wallfahrer und Wallfahrerinnen aus allen Regionen, sondern pflegen auch selbst traditionelle Wallfahrten. So ist zum Beispiel am 21. Juni eine rund 20-köpfige Gruppe die 28 Kilometer zum Heiligen Leonhard nach Inchenhofen gelaufen, begleitet wurden die Pilger von Wallfahrtspfarrer Ulrich Lindl (Vierter von rechts). (Ingrid Knöpfle)

