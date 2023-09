Waltershofen

17:30 Uhr

Der lange Weg zur Hilfe eines Allergikers mit Hornissen im Garten

Plus Dieter Hirsekorn musste nach zwei Stichen ins Krankenhaus. Für ihn stand fest: Das Nest ist lebensbedrohlich für ihn. Doch so einfach wurde er es nicht los.

Von Steffi Brand

„Es sieht ganz danach aus, dass jetzt alles vorbei ist“, verkündet Dieter Hirsekorn aus dem Meitinger Ortsteil Waltershofen vorsichtig optimistisch. Erleichterung schwingt in seinen Worten mit, denn vorbei sein könnte nun die Angst, erneut von einer Hornisse gestochen zu werden. Seitdem dem Mann genau das passiert war, sind fast drei Wochen vergangen, in denen sich Dieter Hirsekorn ein wenig vorkam wie „Buchbinder Wanninger“. So bezeichnete er sich selbst in dem Leserbrief, den er an unsere Redaktion gerichtet hat.

Unter dieser Holzfassade nisteten Hornissen. Foto: Marcus Merk

Darin berichtete Hirsekorn von seiner Odyssee, die sich jetzt doch noch zum Guten gewendet hat, doch das Unverständnis über viel zu lange Entscheidungswege bleibt. Nach zwei Stichen einer Hornisse landete Hirsekorn im Krankenhaus auf der Intensivstation. Die allergische Reaktion auf die Stiche fiel derart heftig aus, dass er dort 24 Stunden verbringen musste. Zeit zum Ausruhen hatte der Waltershofener nach dieser Aktion nicht. Stattdessen ging seine Suche nach den richtigen Ansprechpartnern erst los. Von der Marktgemeinde habe er die Festnetznummer der Freiwilligen Feuerwehr Waltershofen bekommen. Über Umwege bekam er die Mobilfunknummer, um dann von der Feuerwehr auf den rechtlich richtigen Weg geschickt zu werden – nämlich ins Landratsamt. Ohne offizielle Genehmigung hätten sich die Floriansjünger nämlich strafbar gemacht, wenn sie das Hornissennest entfernt hätten.

