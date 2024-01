Die Lärmschutzwand bei Waltershofen ist ein Pilotprojekt in Bayern

Plus Früher stand eine Holzwand an der Staatsstraße zwischen Meitingen und Thierhaupten. Sie wurde durch eine neue Lärmschutzwand ersetzt. Das Bauamt hat dort im Winter noch einmal ordentlich gebuddelt.

Seit der Fertigstellung der Lärmschutzwand mit integrierter Photovoltaikanlage an der Staatsstraße 2045 bei Meitingen südlich des Ortsteils Waltershofen ist etwa ein halbes Jahr vergangen. Im Zuge der Arbeiten mussten einige Büsche und Pflanzen entfernt werden. Ministerpräsident Markus Söder erteilte bei der feierlichen Eröffnung im Mai dem staatlichen Bauamt Augsburg mit den Worten „Bauamt buddeln!“ den Auftrag neue Bäume und Sträucher auf den privaten Grundstücken der Anwohner als Ersatz anzupflanzen. Diesen Auftrag habe man erfüllt, teilt das Bauamt mit.

Inzwischen konnten die Pflanzarbeiten beendet werden, die Söder bei der Eröffnung der ökologischen Lärmschutzwand mit integrierter Photovoltaikanlage dem staatlichen Bauamt Augsburg in Auftrag gegeben hatte. Der Wunsch stammte laut einer Mitteilung des Bauamts von den fünf Anwohnern der Grundstücke, die direkt an der Lärmschutzwand liegen. Im Zuge der Arbeiten zur Lärmschutzwand und der Anlage des Wartungsweges mussten die Bepflanzungen weichen. Diese waren im Laufe der Jahre über die Grundstücksgrenzen der Anwohner hinaus bis zur alten Lärmschutzwand gewachsen.