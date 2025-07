Erstes Siebenmeterschießen in Waltershofen

Erstmals fand in Waltershofen ein „Siebenmeterturnier“ in Zusammenarbeit mit der „Jungen Union Augsburg-Land“ statt. Dabei müssen die jungen Fußballer wie beim normalen Elfmeter-Schießen auf die verkürzte Distanz von sieben Metern aufs Tor zielen. Die Fußballer kämpften am Vormittag auf dem Fußballfeld beim Hobby-Fußballturnier, der Anpfiff für das Siebenmeterturnier war dann am Nachmittag. Pro Team waren es fünf Teilnehmer, wobei der Wechsel der Torjäger und die Anzahl der Kicker hier nicht so ernst genommen wurde. Die Jugend und die Erwachsenen hatten ihre Freude daran.

Einige haben ihr Siegergeld gespendet

Zehn Gruppen gingen an den Start. Zwei Tore wurden dafür bereit gestellt. Die Siegermannschaften freuten sich über ihr Preisgeld. In der Endauswertung konnten sie sich auf Platz 1 über 100 Euro, auf Platz 2 über 50 Euro und auf dem dritten Platz über 25 Euro freuen. Einige Mannschaften haben ihr Siegergeld einem Kinderhilfswerk gespendet. Gewonnen haben das Gesamt-Turnier die SW Kickers, zweiter wurde der TSG Lechbruck Waltershofen.

Senfweltmeisterschaft

Die Organisatoren freuten sich über den Besuch von Schirmherr Manuel Knoll (MdL), der auch die Siegerehrung mit übernahm. Lisa Wolf, die Kreisvorsitzende der JU Schwaben und Maximilian Neuner, Vorsitzender des TSG Lechbruck, hatten maßgeblich die Organisation für das Turnier übernommen. Den Abschluss machte ein Wettkampf zur berühmten Senfweltmeisterschaft.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!