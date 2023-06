Garage brennt: 150.000 Euro Schaden

Hoher Sachschaden entstand bei einem Garagenbrand in Waltershofen. Fahrzeuge und Fotovoltaikanlage sind zerstört. Doch was war der Auslöser?

Was war der Grund für den Brand in einer Doppelgarage im Meitinger Ortsteil Waltershofen am Samstagnachmittag? Das Gebäude geriet nach Angaben der Polizei Gersthofen gegen 16 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Doch einige abgestellte Fahrzeuge wie auch die auf dem Garagendach installierte Fotovoltaikanlage wurden zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Erste Schätzungen ergaben eine Schadenssumme von etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg nahm Ermittlungen auf. (jah)

